Следствие требует арестовать бывшего вице-президента ОКР по делу о мошенничестве

Следствие требует арестовать за мошенничество бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмеда Билалова. Об этом пишет издание «Коммерсант».

Согласно опубликованной информации, в Тверской райсуд Москвы поступило ходатайство правоохранительных органов о заочном аресте Билалова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом неизвестно, связано ли это уголовное дело со старыми обвинениями в адрес бывшего вице-президента ОКР.

Билалов покинул Россию в 2013 году, в скором времени после того, как президент РФ Владимир Путин подверг резкой критике ход строительства ряда олимпийских объектов в Сочи. Речь шла о том, что график строительства постоянно менялся, а смета дорожала. По итогам разбирательств на Билалова, который был лишен всех своих должностей, было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).

Билалов вместе с семьей уехал в Германию, не дожидаясь вызова на допрос. Он был объявлен в розыск.

