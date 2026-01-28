На Украине назвали число уехавших мужчин за полгода

За последние полгода с Украины уехало более полумиллиона мужчин младше 23 лет, которым в августе 2025 года разрешили покинуть страну. Об этом в эфире телемарафона заявил депутат Верховной рады из партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк.

«Цифры для нас очень страшные. Я думаю, что за последние полгода <...> около полумиллиона молодых людей выехали за границу», — отметил нардеп.

По его словам, в Польше сейчас можно увидеть много молодых украинцев, которые работают в такси и в сфере услуг. Также он подчеркнул, что Киев и Варшава сейчас отличаются только «наличием света», а количество украинцев в них похожее.

24 февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, а 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский запретил выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. 26 августа 2026 года премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, что запрет снимут для граждан в возрасте от 18 до 22 лет. 28 августа представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, что молодые люди начали покидать страну в первый день действия постановления.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что после 2022 года с Украины уехало более 5,8 млн человек. Также в январе 2026 года представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что около 1,4 тысячи граждан Украины пытались в 2025 году незаконно пересечь границу с Белоруссией.

Ранее на Украине заявили о глубоком демографическом кризисе в стране.