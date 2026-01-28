Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

На Украине назвали число уехавших мужчин за полгода

Нардеп Нагорняк: за последние полгода уехало около полумиллиона украинцев
Darrin Zammit Lupi/Reuters

За последние полгода с Украины уехало более полумиллиона мужчин младше 23 лет, которым в августе 2025 года разрешили покинуть страну. Об этом в эфире телемарафона заявил депутат Верховной рады из партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк.

«Цифры для нас очень страшные. Я думаю, что за последние полгода <...> около полумиллиона молодых людей выехали за границу», — отметил нардеп.

По его словам, в Польше сейчас можно увидеть много молодых украинцев, которые работают в такси и в сфере услуг. Также он подчеркнул, что Киев и Варшава сейчас отличаются только «наличием света», а количество украинцев в них похожее.

24 февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, а 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский запретил выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. 26 августа 2026 года премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, что запрет снимут для граждан в возрасте от 18 до 22 лет. 28 августа представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, что молодые люди начали покидать страну в первый день действия постановления.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что после 2022 года с Украины уехало более 5,8 млн человек. Также в январе 2026 года представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что около 1,4 тысячи граждан Украины пытались в 2025 году незаконно пересечь границу с Белоруссией.

Ранее на Украине заявили о глубоком демографическом кризисе в стране.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!