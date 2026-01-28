Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Спорт

Российский тренер объяснил проблемы итальянского гранда в Лиге чемпионов

Тренер Билялетдинов о «Наполи» в ЛЧ: не всегда получается реализовать задуманное
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о проблемах итальянского «Наполи» в Лиге чемпионов, отметив, что у любой команды есть моменты, когда не получается игра.

«Я думаю, отношение у «Наполи» к Лиге чемпионов и чемпионату страны одинаковое. Не всегда получается играть так, как хочется. Не всегда получается так, что гранд выигрывает. Жаль, что «Наполи» сейчас находится вне зоны плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате страны у них идет серьезная борьба», — сказал Билялетдинов.

В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с лондонским «Челси». Итальянский клуб рискует не попасть в плей-офф турнира, если не обыграет англичан.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ранее легенда сборной России назвал фаворита матча «Ливерпуль» — «Карабах».
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!