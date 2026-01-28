Российский тренер объяснил проблемы итальянского гранда в Лиге чемпионов

Российский тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о проблемах итальянского «Наполи» в Лиге чемпионов, отметив, что у любой команды есть моменты, когда не получается игра.

«Я думаю, отношение у «Наполи» к Лиге чемпионов и чемпионату страны одинаковое. Не всегда получается играть так, как хочется. Не всегда получается так, что гранд выигрывает. Жаль, что «Наполи» сейчас находится вне зоны плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате страны у них идет серьезная борьба», — сказал Билялетдинов.

В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с лондонским «Челси». Итальянский клуб рискует не попасть в плей-офф турнира, если не обыграет англичан.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

