Кафе «Оливье» в Архангельске закрыли на 90 дней после отравления детей

Суд приостановил работу кафе в Архангельске из-за норовируса у детей
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Ломоносовский районный суд Архангельска приостановил на 90 суток работу кафе «Оливье» после выявления случаев острой кишечной инфекции у детей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по итогам проверки, проведенной управлением Роспотребнадзора по Архангельской области в заведении на улице Тимме. Поводом для инспекции стали зарегистрированные заболевания у посетителей кафе.

В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В заведении не была обеспечена последовательность технологических процессов: приготовление салатов велось одновременно с мытьем и чисткой овощей. Также не проводилась ежедневная влажная уборка помещений, были зафиксированы повреждения напольных покрытий, а в цехах, холодильниках и служебных помещениях обнаружены тараканы.

Кроме того, бактерицидное оборудование в холодном цехе не работало, холодильники не были оснащены контрольными термометрами, внутри оборудования выявили ржавчину, а продукты в морозильных камерах хранились без маркировки.

Суд учел пояснения стороны защиты, которая не оспаривала установленные факты, а также материалы Роспотребнадзора и данные о заболеваниях у посетителей. В итоге суд пришел к выводу, что нарушения создавали угрозу жизни и здоровью граждан.

Действия индивидуального предпринимателя квалифицировали как нарушение санитарных требований к организации общественного питания. С учетом степени опасности суд избрал наиболее строгую меру ответственности — административное приостановление деятельности сроком на 90 суток.

После посещения кафе «Оливье» были госпитализированы восемь подростков — участников соревнований по хоккею с мячом. У спортсменов выявили норовирус второго типа, угрозы для их жизни врачи не зафиксировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в сочинском отеле «Лоо-арена» также выявляли нарушения после вспышки норовируса у детей.
 
