Главе СК Бастрыкину доложат о высадке юноши из поезда в Забайкалье

Телеграм-канал «Следком»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему результаты проверки, связанной с высадкой школьника на железнодорожной станции. Об этом сообщает Следком в официальном канале.

Бастрыкин поручил главе ответственного управления ведомства подготовить ему доклад о ходе проверки и том, какие обстоятельства будут установлены в процессе.

Инцидент произошел в Забайкалье. Молодой человек ехал в поезде, но проспал свою остановку. Проводник не стал будить подростка. Позже его высадили на следующей станции, которая располагалась в 150 километрах от пункта, куда должен был приехать юноша.

В этот момент на улице был мороз, сам школьник растерялся и не смог самостоятельно найти здание вокзала. Случайные свидетели помогли несовершеннолетнему.

Мать подростка обратилась в прокуратуру и пожаловалась на действия проводника. Следователи уже организовали проверку, в действиях проводника усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на Кубани поезда задерживаются на 5,5 часов из-за закрытого Крымского моста.
 
