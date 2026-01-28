Опубликовано видео изнутри горящего автомобильного завода в Калуге

В Сети появилось видео помещений горящего автомобильного завода в Калуге. Кадры опубликовал Telegram-канал «kp40.ru - Калуга, Обнинск и Калужская область. Новости».

«Цех бывшего предприятия «Фольгскваген», где теперь собирают машины Tenet, вспыхнул днем в среду, 28 января. Видео с места происшествия нам предоставило Главное управление МЧС по Калужской области. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров», — сообщает канал.

Возгорание произошло днем 28 января. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дым клубиться из здания.

Позже стало известно, что в результата пожара пострадали три человека, они надышались продуктами горения.

До этого сообщалось, что в Москве на Звенигородской эстакаде загорелся автомобиль. Пожар произошел около 12:35. На место прибыли службы для ликвидации возгорания. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка горит на обочине проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. По словам автора видео, воспламенился Renault Sandero. О состоянии водителя вспыхнувшей машины не сообщается.

