Ягненка прозвали «королевой драмы» за его поведение при виде взрослых людей

В северо-западном Китае вирусную популярность в социальных сетях получил ягненок, которого прозвали «королевы драмы» из-за его необычного поведения — животное падает и не шевелится при попытке к нему прикоснуться, пишет South China Morning Post.

Ягненок принадлежит фермеру Цзинь Сяолиню. По словам владельца, 13 января он привез четырех ягнят на местный рынок. Трое были проданы по стандартной цене — около $60 за каждого, однако четвертый привлек внимание своим необычным поведением.

Как рассказал Цзинь, ягненок сразу же падал и выглядел безжизненным, когда к нему подходили взрослые. Покупатели решили, что животное больно, и отказались от покупки. При этом, как только люди отходили, тот поднимался и вел себя нормально. Отмечается, что он проявляет спокойствие и дружелюбие преимущественно по отношению к детям.

Популярность животного привела к неожиданным предложениям: по словам владельца, один из покупателей предложил $19 тысяч за ягненка. Однако Цзинь отказался от сделки, заявив, что не намерен продавать животное.

Фермер отметил, что планирует использовать внимание к ягненку для продвижения местных продуктов, включая баранину, ягоды годжи и традиционный чай «восемь сокровищ». Кроме того, жители соседних деревень приезжают к дому мужчины, чтобы увидеть животное своими глазами.

Ранее в Германии десятки овец вломились в супермаркет.