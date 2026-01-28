Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Ягненка прозвали «королевой драмы» за его поведение при виде взрослых людей

SCMP: ягненок, не подающий признаков жизни при взрослых, прославился в сети
China TV

В северо-западном Китае вирусную популярность в социальных сетях получил ягненок, которого прозвали «королевы драмы» из-за его необычного поведения — животное падает и не шевелится при попытке к нему прикоснуться, пишет South China Morning Post.

Ягненок принадлежит фермеру Цзинь Сяолиню. По словам владельца, 13 января он привез четырех ягнят на местный рынок. Трое были проданы по стандартной цене — около $60 за каждого, однако четвертый привлек внимание своим необычным поведением.

Как рассказал Цзинь, ягненок сразу же падал и выглядел безжизненным, когда к нему подходили взрослые. Покупатели решили, что животное больно, и отказались от покупки. При этом, как только люди отходили, тот поднимался и вел себя нормально. Отмечается, что он проявляет спокойствие и дружелюбие преимущественно по отношению к детям.

Популярность животного привела к неожиданным предложениям: по словам владельца, один из покупателей предложил $19 тысяч за ягненка. Однако Цзинь отказался от сделки, заявив, что не намерен продавать животное.

Фермер отметил, что планирует использовать внимание к ягненку для продвижения местных продуктов, включая баранину, ягоды годжи и традиционный чай «восемь сокровищ». Кроме того, жители соседних деревень приезжают к дому мужчины, чтобы увидеть животное своими глазами.

Ранее в Германии десятки овец вломились в супермаркет.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!