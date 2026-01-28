Стала известна дата переговоров РФ и Украины в Абу-Даби

Переговоры между РФ и Украиной в Абу-Даби продолжатся 1 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, на 1 февраля. Ориентировочно, но пока исходим из этого», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В переговорах также примет участие делегация США.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Как заявили в Кремле, продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно».

