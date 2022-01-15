Посол Антонов назвал расширение НАТО одной из главных угроз нацбезопасности России

Расширение НАТО на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России, так как сокращается подлетное время к городам европейской части страны. Соответствующее заявление в интервью журналу Newsweek сделал посол России в США Анатолий Антонов, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Как бы реагировало руководство США, если бы под прицелом оказались Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес?» — сказал он.

По словам Антонова, главной темой переговоров России с США и НАТО было то, как сохранить мир и стабильность в Европе через гарантии безопасности на основе проектов соглашений, которые ранее предложила Москва.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими.