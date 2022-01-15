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Кадыров заявил, что у него нет никаких проблем с Ингушетией

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, в котором заявил, что у него нет никаких проблем с Ингушетией.

«Я хочу всему миру, в частности, нашим гражданам России, заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова. <...> Рамзан [Кадыров] не является врагом Ингушетии и ингушского народа. Мы братья и останемся братьями», - сказал глава республики.

По словам Кадырова, некоторые правозащитники «неустанно последние дни писали, что Кадыров выдвинул ультиматум ингушскому народу, но их ожидания не оправдались».

12 января глава Чечни Рамзан Кадыров дал ингушским властям три дня, чтобы получить от них обоснованные обвинения. Он отметил, что готов рассмотреть требования как всего ингушского народа, так и отдельных фамилий, в противном случае пообещал призвать к ответу тех, кто пытается его очернить.

Особое недовольство главы Чечни вызвал тот факт, что бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзхиев публично извинился за объятие с чеченским лидером на свадьбе, где они были гостями. Тейп Хадзиевых выразил недовольство поведением чиновника, который якобы тепло приветствовал чеченскую делегацию на фоне нового витка территориальных споров.

Позднее сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов ответил на требования главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в течение трех дней и предъявил ему три претензии.

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