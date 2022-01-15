«Они пытаются говорить с позиции силы»: в Ингушетии объяснили свои претензии к Кадырову

Передавший претензии главе Чечни Рамзану Кадырову сопредседатель ингушской организации «Мехк-кхел» Сараждин Султыгов заявил «Газете.Ru», что ему и раньше приходилось отвечать на различные требования чеченских политиков.

«Мы совещались, отвечать ли и что отвечать Рамзану Ахматовичу. Были желающие дать более резкий ответ. В итоге большинство поддержало мою позицию. Во-первых, мне и раньше приходилось отвечать [на подобные требования]. Но я до личностей не опускался, не оскорблял никого. Сейчас мне говорят, что неправильно сделал, что говорил на ингушском языке. Но я подумал так: пусть это останется между нами, чем выносить это. Рамзан Ахматович сказал это на русском, чтобы его все услышали. Он сказал, что в глубине души мы его любим. А за что мы его должны любить? Что [Магомед] Даудов, что Рамзан Ахматович, они пытаются разговаривать с нами с позиции силы», — обратил внимание Султыгов.

Ингушский общественник признался, что он «разбирался» с Даудовым, а вот с Кадыровым не приходилось видеться или сидеть за одним столом.

«По большому счету должны встречаться с ним председатель нашего парламента, правительство, глава республики. Наше руководство в адрес Кадырова, тем более в адрес чеченского народа, ни одного плохого слова не сказало. А они себе позволяют грубить, хамить, оскорблять. В Чечне это у Рамзана Ахматовича проходит, там слова поперек никто не скажет, но мы-то ингуши. Мы на оскорбление отвечаем оскорблением, на удар — ударом. Так у нас заведено», — заметил Султыгов.

При этом он добавил, что к Кадырову у ингушей «нет никакой ненависти». Больше вопросов к бывшему главе республики Юнус-беку Евкурову, который подписал с Кадыровым соглашение о закреплении административной границы между регионами.

«Мы понимаем, что у нас он отжал эту землю, присоединил ее к Чечне. Он для своего народа это сделал. Естественно, у нас ненависть есть к Евкурову. Даже когда Конституционный суд Ингушетии вынес решение о противоречии этого соглашения с конституцией нашей республики, Юнус-бек Баматгиреевич обратился в Конституционный суд России. Суд не имел права рассматривать этот вопрос по закону, но, к великому сожалению, законы пишут одни, а никто их не исполняет», — заявил Султыгов.

Он также прокомментировал историю с публичным извинением бывшего начальника управления по делам религии при главе Ингушетии Яхьи Хадзхиева за объятие с чеченским лидером на свадьбе Султыгов.

«Кадырова, видите ли, это [извинение] оскорбило, хотя не его дело то, что мы говорим своим людям. Потом начали еще масла в огонь подливать. Муфтий их стал оскорблять нашего муфтия, влез в политику, сказал то, что не должен был говорить и услышал то, что должен был услышать», — добавил Султыгов.

13 января глава Чечни Рамзан Кадыров дал ингушским властям три дня, чтобы получить от них обоснованные обвинения. Он отметил, что готов рассмотреть требования как всего ингушского народа, так и отдельных его представителей. А также пообещал призвать к ответу тех, кто пытается его очернить.

14 января Сараждин Султыгов ответил на требования главы Чечни Рамзана Кадырова и перечислил три претензии.

15 января Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, в котором заявил, что у него нет никаких проблем с Ингушетией.