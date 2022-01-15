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Финляндии и Швеции пообещали «мгновенное» членство в НАТО

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Финляндия и Швеция могут «мгновенно» вступить в альянс

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Global Look Press

Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса. Об этом финской телерадиокомпании Yle заявил бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен.

«Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении (в НАТО. — Прим. ред.), то мы сможем принять решение мгновенно», — сказал политик.

Расмуссен отметил, что Россия в ходе переговоров с представителями НАТО по гарантиям безопасности потребовала «наложить вето на расширение» блока.

«Двери НАТО останутся открыты, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин выступал в качестве швейцара <...> Думаю, что российская атака ( на Украину — Прим. ред.) спровоцирует обсуждение в Финляндии и Швеции относительно вступления в НАТО», — подчеркнул он.

При этом Расмуссен уверен, что РФ » не нападет» на Украину.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об очень быстром вступлении Швеции и Финляндии в альянс, заявил, что страна в настоящее время не планирует вступать в организацию.

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