Порошенко запланировал новый визит в Брюссель

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует 24 января совершить визит в Брюссель для участия в заседании межпарламентского совета Украина--НАТО, цитирует заявление возглавляемой им «Европейской солидарности» РИА «Новости».

Отмечается, что в рамках визита Порошенко встретится с украинскими союзниками «в рамках консолидации усилий по международному противодействию продолжающейся агрессии Кремля и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, неотвратимости демократических реформ в нашем государстве на пути к членству в ЕС и НАТО».

Порошенко планирует вернуться на Украину 17 января. В этот день Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения по делу о государственной измене. Альтернативной ему назвали крупный залог в $36 млн.

В партия экс-президента назвали преследование Порошенко политическими репрессиями. По сведениям украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.