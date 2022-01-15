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Порошенко запланировал новый визит в Брюссель

Порошенко планирует съездить в Брюссель 24 января на саммит Украина-НАТО

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РИА «Новости»

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует 24 января совершить визит в Брюссель для участия в заседании межпарламентского совета Украина--НАТО, цитирует заявление возглавляемой им «Европейской солидарности» РИА «Новости».

Отмечается, что в рамках визита Порошенко встретится с украинскими союзниками «в рамках консолидации усилий по международному противодействию продолжающейся агрессии Кремля и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, неотвратимости демократических реформ в нашем государстве на пути к членству в ЕС и НАТО».

Порошенко планирует вернуться на Украину 17 января. В этот день Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения по делу о государственной измене. Альтернативной ему назвали крупный залог в $36 млн.

В партия экс-президента назвали преследование Порошенко политическими репрессиями. По сведениям украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

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