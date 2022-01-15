Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Киеве мужчина выгуливал голубя на поводке 14:09
Врач назвал сроки, в течение которых заканчиваются все пандемии 14:08
Reuters: хакерские нападения на госсайты Украины могут предшествовать крупным атакам 14:08
Главный тренер «Ванкувера» назвал единственный способ, как остановить Овечкина 14:03
Два зятя Назарбаева перестали возглавлять национальные компании 13:47
Власти Ингушетии дали ответ на требования Кадырова 13:46
«Ювентус» готов заплатить за нападающего «Зенита» 5 миллионов евро 13:40
Эксперт рассказал об основном отличии «омикрона» от других штаммов 13:38
Мясников назвал продукты, приводящие к раку простаты 13:27
В Казахстане арестовали уволенного после протестов вице-министра энергетики Карагаева 13:24

Лукашенко заявил, что совместно с Путиным разработал план по отправке сил ОДКБ в Казахстан

Лукашенко: вся операция по отправке сил ОДКБ была разработана президентами РФ и Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным разработал план операции по отправке миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с миротворческим контингентом, прибывшим из Казахстана.

«Вам, белорусам и россиянам, я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел. И министерства обороны под руководством [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и [белорусского министра обороны Виктора] Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что это был первый случай, когда силы ОДКБ были в действительности задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств — членов Организации.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков по просьбе казахстанских властей в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии организации в стране.

Ранее сообщалось, что первые два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть