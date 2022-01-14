Критикуемый из-за «русофобии» министр Казахстана рассказал об отношении к России

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров отреагировал на сообщения о приписываемой ему «русофобии» Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Данное интервью стало первым с момента назначения Умарова на новую должность.

По словам Умарова, он по-настоящему уважает РФ.

«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой», — пояснил министр.

Также Умаров уточнил, что обвинения в его адрес основаны на эмоциональных и некорректных высказываниях. Речь о высказываниях и тезисах, в том числе, оставленных в социальных сетях свыше 10 лет назад.

Еще министр рассказал об отношении к Великой Отечественной войне.

«Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечают День Победы», — подчеркнул Умаров в ходе интервью.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала националистические заявления нового министра информации Казахстана.