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ЕС может поссориться с Вануату из-за «золотых виз»

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Европейская комиссия призвала отменить безвизовый режим с государством Вануату из-за чрезвычайной легкости получения там гражданства. Об этом сообщает The Guardian.

Так, в рамках программы «золотой визы», гражданство Вануату можно получить всего за €130 тыс., ни разу даже не побывав на острове. Издание отмечает, что в связи с привлекательностью такого приложения, схемой стали пользоваться преступники, среди которых крупные мошенники и наркоторговцы.

В том случае, если страны Европейского союза поддержат предложение Еврокомиссии, граждане Вануату, получившие гражданство после мая 2015 года (тогда стартовала программа «золотой визы») будут вынуждены подавать на визу, чтобы попасть в Европу.

Ранее Вануату, наряду с несколькими другими странами,лишили права голоса в ООН из-за долгов перед организацией.

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