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NYT: НАТО не допустит вступление Украины в альянс

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Обозреватели газеты The New York Times (NYT) считают, что Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО.

Авторы отмечают, что европейские союзники по альянсу сомневаются в необходимости вступления Украины в НАТО, а для принятия нового члена требуется консенсус всех стран. Обозреватели указывают, что у России есть экономические рычаги давления на страны ЕС, поэтому европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой.

По мнению редакции, президент США Джо Байден с конца 2000-х стал менее рьяным в своей позиции относительно расширения альянса на Восток. Кроме того, США и членов НАТО не устраивает прогресс Украины в вопросе борьбы с коррупцией.

«Учитывая все это, Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО: одобрение от всех 30 членов», — пишут авторы.

Ранее французский политик Марин Ле Пен, планирующая участвовать в предстоящих президентских выборах, заявила о недопустимости предоставления членства Украине в НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

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