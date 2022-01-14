В США признали, что санкции против других не являются панацеей

Советник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан признал, что санкции против других не являются панацеей, сообщает «Интерфакс».

«Я не буду утверждать, что санкции — это панацея», — заявил Салливан.

Отвечая на примеры стран, которые смогли преодолеть негативное влияние санкций Соединенный Штатов и сделать их бесполезными, Салливан указал на пример Ирана и его ядерной программы.

«Были и случаи, как при демократах, так и при республиканцах, когда санкции не позволяли достигать всех поставленных целей», — пояснил Салливан.

Он отметил, что в случае «вторжения» России на Украину, США кроме санкций будет располагать и «другими инструментами» для давления на Москву.

Ранее в США рассказали, когда разрешиться ситуация вокруг Украины.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.