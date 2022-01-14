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В США признали, что санкции против других не являются панацеей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Советник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан признал, что санкции против других не являются панацеей, сообщает «Интерфакс».

«Я не буду утверждать, что санкции — это панацея», — заявил Салливан.

Отвечая на примеры стран, которые смогли преодолеть негативное влияние санкций Соединенный Штатов и сделать их бесполезными, Салливан указал на пример Ирана и его ядерной программы.

«Были и случаи, как при демократах, так и при республиканцах, когда санкции не позволяли достигать всех поставленных целей», — пояснил Салливан.

Он отметил, что в случае «вторжения» России на Украину, США кроме санкций будет располагать и «другими инструментами» для давления на Москву.

Ранее в США рассказали, когда разрешиться ситуация вокруг Украины.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

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