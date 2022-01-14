В Белом доме заявили, что встреча Байдена и Путина пока не планируется

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что у нее нет информации о возможной встречи президентов России и США после переговоров по безопасности в Европе. Слова Псаки проводит РИА «Новости».

«Мне нечего вам спрогнозировать на этом фронте», — ответила она на вопрос журналистов о встрече двух президентов.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

«Люди разъезжаются назад по своим столицам, они обсудят, оценят, посмотрят на ситуацию. Так что в отношении дальнейших шагов нам нужно посмотреть, мы будем больше знать в ближайшие дни», — пояснила Псаки.

Ранее заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций по гарантиям безопасности заявил, что новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не рассматриваются.

Эту же информацию позднее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков: «Новых контактов между Путиным и Байденом пока нет в планах».