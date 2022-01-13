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Шольц анонсировал встречу «Нормандской четверки»

Канцлер ФРГ Шольц: «Нормандская четверка» соберется в ближайшее время

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Steffi Loos/Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время состоится встреча представителей «Нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы стараемся также активизировать «нормандский формат». Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат... И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырех стран вновь встретятся вместе и начнут подготовительные переговоры», — сказал Шольц.

Уровень переговорщиков грядущего саммита немецкий канцлер не раскрыл.

«Нормандский формат» был создан в июне 2014 года для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года представители четырех стран подписали Минские соглашения, в которых содержатся конкретные действия, направленные на установление мира на Востоке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять участие в саммите «Нормандской четверки». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова украинского лидера популистскими.

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