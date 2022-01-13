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Захарова призвала Турцию обдумывать высказывания о Казахстане

Захарова призвала Турцию не вредить Казахстану необдуманными заявлениями

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Турцию воздерживаться от необдуманных заявлений насчет Казахстана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Турецкие власти завили, что Казахстану в настоящее время угрожает «бессмысленное ярмо», под которым он жил до распада СССР. Так Анкара отреагировала на ввод в Казахстан миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности, приглашенного президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на фоне акций протестов.

«Мы рассчитываем, что турецкие официальные лица впредь будут воздерживаться от подобных непродуманных рассуждений вслух <...> Это трагическая, сложная, экстраординарная для Казахстана ситуация требовала сопряжения усилий и точно не должна рассматриваться как возможность навредить, половить рыбку в мутной воде», — призвала Захарова.

Ранее российское Министерство обороны сообщило о начале вывода миротворцев из Казахстана. Как рассказали в ведомстве, первые подразделения ВДВ вылетели из аэропорта Алма-Аты в места постоянной дислокации.

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