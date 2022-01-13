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Захарова оценила заявление Зеленского о готовности к встрече «Нормандской четверки»

Захарова обвинила в популизме заявившего о готовности к саммиту «Нормандской четверки» Зеленского

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова президента Украины, заявившего о готовности принять участие в саммите «Нормандской четверки», популистскими. Об этом сообщает ТАСС.

«Декларируемая президентом Зеленским готовность провести саммит «нормандской четверки» выглядит просто популистской. Мы уже неоднократно говорили, что для его проведения Киеву необходимо выполнить и домашнюю работу, и теперь уже работу над ошибками, то есть реализовать рекомендации предыдущей встречи в Париже», — сказала она.

Захарова добавила, что Украина продолжает попытки выставить Россию стороной вооруженного конфликта в Донбассе, чтобы «оправдать свое бездействие». Таким действиям Киева потакают Париж и Берлин, добавила она.

Зеленский заявил во вторник, 11 января, что настало время предметно договариваться о деэскалации конфликта в Донбассе. Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак после встречи с советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном призвал Россию возобновить работу в Нормандском формате.

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