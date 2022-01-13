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В МИД отреагировали на предложение США ввести новые санкции против России

Лавров заявил, что новый проект санкций США против России является «нервным срывом»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров считает «нервным срывом» инициативу американского парламента ввести новые санкции против РФ. Об этом глава ведомства сообщил в эфире Первого канала.

«Это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить», — подчеркнул Лавров.

Как рассказал министр, он удивился, узнав об инициативах американской стороны.

В том случае, если Вашингтон все же утвердит санкции против Москвы, российская столица не будет «махать дубиной», обратил внимание Лавров.

«Мы не будем никогда махать дубинкой и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий», — разъяснил Лавров позицию России.

Министр добавил, что угрозы новых санкций от Соединенных Штатов абсурдны, но у Москвы немного вариантов адекватного ответа.

«Говоря об этих угрозах, санкциях: они настолько аррогантны, абсурдны - по-моему, для любого человека это понятно», — сказал Лавров в интервью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал запредельной мерой введение США санкций против главы государства Владимира Путина.

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Отношения России и США
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