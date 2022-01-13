В МИД отреагировали на предложение США ввести новые санкции против России

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров считает «нервным срывом» инициативу американского парламента ввести новые санкции против РФ. Об этом глава ведомства сообщил в эфире Первого канала.

«Это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить», — подчеркнул Лавров.

Как рассказал министр, он удивился, узнав об инициативах американской стороны.

В том случае, если Вашингтон все же утвердит санкции против Москвы, российская столица не будет «махать дубиной», обратил внимание Лавров.

«Мы не будем никогда махать дубинкой и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий», — разъяснил Лавров позицию России.

Министр добавил, что угрозы новых санкций от Соединенных Штатов абсурдны, но у Москвы немного вариантов адекватного ответа.

«Говоря об этих угрозах, санкциях: они настолько аррогантны, абсурдны - по-моему, для любого человека это понятно», — сказал Лавров в интервью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал запредельной мерой введение США санкций против главы государства Владимира Путина.