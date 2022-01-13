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В МИД заявили, что НАТО и США не готовы обсуждать основные требования РФ по безопасности

Замглавы МИД Рябков: НАТО и США не хотят отказываться от расширения на восток

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности. Об этом дипломат сказал в интервью RTVI по итогам прошедших накануне переговоров российской делегации с НАТО в Брюсселе.

В данном случае Рябков имел ввиду нерасширение НАТО на восток, свертывание инфраструктуры альянса и возвращение его к рубежам по состоянию на 1997 год, а также неразмещение ракет близ российских границ.

По его словам, Соединенные Штаты и НАТО готовы обсуждать те вопросы, которые представляют выгоду только для них. При этом те моменты, на которые был дан «зеленый сигнал», для России являются вторичными.

«Нет» не сказано, но говорить на условиях и по темам, которые удобнее для Запада, для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном», — отметил Рябков.

По словам дипломата, сейчас в Москве не уверены, что ее предложения будут приняты, поэтому диалог по разным линиям будет продолжен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие с НАТО переговоры, заявил, что Альянс не может указывать РФ как и куда перемещаться на своей территории.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

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