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В Кремле высказались о назначении новым министром Казахстана «русофоба» Умарова

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение новым министром информации и общественного развития Республики Казахстан Аскара Умарова, известного своими резкими заявлениями в адрес русского народа.

По словам пресс-секретаря, ранее «имели место неловкие, некорректные высказывания» со стороны Умарова, однако назначение было сделано президентом Казахстана, союзнического государства России, и сам глава республики Касым-Жомарт Токаев оказал ему высокое доверие.

Далее, отметил Песков, «следует судить по тем заявлениям, которые Умаров будет делать в своем новом статусе».

Представитель Кремля также подчеркнул, что ситуация в Казахстане стабилизируется и «контингент ОДКБ, безусловно, оказал посильную помощь руководству Казахстана в купировании» возникшего кризиса.

«Мы видим, что ситуация выравнивается. И, конечно, здесь недооценивать роль ОДКБ было бы неверным», — сказал Песков, отметив, что для полноты картины следует дождаться доклада министра обороны России Сергея Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

По информации Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», Умарову официально запрещен въезд в Россию.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства республики. Премьер-министром страны стал бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.

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