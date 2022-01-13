Песков назвал принципиальный для России момент в переговорах с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие накануне переговоры российской делегации с НАТО в Брюсселе.

«И на первых консенсусах, и на вторых были положительные нюансы, были положительные элементы, которые можно засчитать в плюс. Но переговоры были инициированы, чтобы получить конкретные ответы на определенные вопросы, по этим вопросам были разногласия. Это можно зачесть им минус в состоявшихся раундах», — рассказал представитель Кремля.

На вопрос журналистов о том, намерен ли президент Владимир Путин продолжать диалог с Альянсом, Песков ответил, что у РФ никогда не было дефицита политической воли вести переговоры, однако процесс не должен ввестись лишь ради процесса, должны быть конкретные ответы.

«Мы слышим заявления НАТО о том, что НАТО будет расширен дальше. Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны. Нам, что, нужно дэскалировать на этом фоне? Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещаться на российской территории, вряд ли это возможно. Это тоже очень принципиальный момент», — подытожил Песков.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт поприветствовала переговоры России и НАТО по вопросу гарантий безопасности в Европе.