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В Казахстане задержаны бывшие зампредседателя Комитета национальной безопасности

По делу экс-главы КНБ Казахстана начаты расследования о насильственном захвате власти

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Brendan Smialowski/Pool/AP

По делу экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова начаты расследования по фактам насильственного захвата власти. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Кроме того, по подозрению в совершении указанных преступлений помимо Масимова задержаны бывшие заместитель председателя КНБ — начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин, уточнили в спецслужбе.

11 января следственный суд Нур-Султана арестовал экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова на 2 месяца по подозрению в государственной измене.

Ранее сообщалось, что Масимов был задержан на следующий день после его отставки. Согласно действующему в стране законодательству, Масимову инкриминируется «государственная измена». Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (с лишением гражданства Казахстана или без такового).

Масимову 56 лет. Он дважды занимал пост премьер-министра Казахстана (2007—2012 и 2014—2016). Был председателем Комитета национальной безопасности республики с 2016 года.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

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