Премьер Эстонии возмутилась переговорами России и США

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью французской газете Figaro подвергла критике решение не приглашать Таллин на переговоры между Россией и США в Женеве.

По ее мнению, НАТО должна выступить «единым фронтом» и занять «твердую позицию» в отношении Москвы.

«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается. <…> Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», — объяснила Каллас.

Премьер Эстонии также раскритиковала предложения России о гарантиях безопасности с США, назвав их возмутительными.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими.