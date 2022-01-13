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Вучич обвинил Запад в спонсировании протестов в Сербии

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Axel Schmidt/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что экологические протесты в республике спонсируются организациями с Запада в интересах его политических противников. Его слова приводит РИА «Новости».

В Сербии по субботам проходили массовые экологические протесты. Митингующие перекрывали автотрассы и транспортные развязки в десятках населенных пунктах. Протесты произошли после принятия законопроекта, который позволил австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в стране. Активисты считают, что соглашение нанесет вед экологии республике и призывают отменить соглашение о добыче.

«Все их требования, принятые нами – недостаточная причина для них, чтобы уйти с улицы. Вы видите, что этим руководят политики, которые, конечно, борются за предстоящие выборы, что легитимно, но нелигитимно говорить мне, что вы больше любите эту страну, чем я, притом вам платят из-за границы, а я ни динара не получил оттуда», — заявил Вучич.

Он отметил, что среди протестующих есть и те, кто искренне беспокоится за состояние экологии в Сербии.

Ранее Вучич рассказал об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово. По словам политика, на всем Западе от Сербии ожидают, что страна примет независимость Косово.

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