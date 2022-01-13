Госдеп не стал сообщать, дадут ли США письменный ответ на предложения России

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга журналистам не стал сообщать, планирует ли Вашингтон дать России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, который запросила Москва.

«Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать. Тем не менее мы привержены продолжению диалога и контактов, которые, как мы надеемся, принесут нам результаты», — сказал он.

Прайс добавил, что в ближайшие дни между странами запланированы дополнительные контакты.

«Не секрет, что это потребует интенсивных консультаций со стороны российской делегации с высокопоставленными должностными лицами в РФ, включая президента [Владимира] Путина», — подчеркнул дипломат.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими.