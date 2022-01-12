Госдеп США: Россия может распространять дезинформацию для «вторжения» на Украину

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия может распространить дезинформацию о невыполненных обязательствах или спровоцирует что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации на границе с Украиной. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

Прайс отметил, что Россия может принять такие меры, чтобы «оправдать собственное поведение и потенциально создать предлог для дальнейшего вторжения на Украину».

По его словам, США рассчитывают, что в ближайшие дни дипломатические контакты с Россией продолжатся и что они окажутся результативными.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон настроен на продолжение диалога с Москвой при деэскалации на границе с Украиной.

«Мы четко понимаем, что дипломатия и диалог могут принести результаты только в том случае, если они будут проходить в условиях деэскалации», — сказал он.

Ранее Прайс выразил надежду, что Россия продолжит участвовать в дипломатическом процессе со странами Запада, а угроза новых серьезных санкции в отношении страны останется гипотетической. Об этом заявил официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс в ходе брифинга.