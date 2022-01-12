Грушко: при необходимости Россия будет защищать безопасность военными средствами

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания Совета РФ — НАТО, передает РБК.

«У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств», — сказал он.

Ранее Грушко заявил, что заседание Совета Россия – НАТО было абсолютно необходимо, оно стало встряской. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания совета.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.