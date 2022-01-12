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Грушко: при необходимости Россия будет защищать безопасность военными средствами

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания Совета РФ — НАТО, передает РБК.

«У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств», — сказал он.

Ранее Грушко заявил, что заседание Совета Россия – НАТО было абсолютно необходимо, оно стало встряской. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания совета.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

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