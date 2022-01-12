В МИД заявили, что расширение НАТО несет неприемлемые для России риски

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что расширение НАТО несет в себе неприемлемые риски. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО, передает ТАСС.

«Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», — сказал он.

По его словам, это создает угрозу безопасности России, которой она будет противостоять.

Ранее Грушко заявил, что сдерживание России является одной из главных задач НАТО, на что выделяются колоссальные ресурсы.

По его словам, в своей практической деятельности альянс не собирается учитывать интересы других сторон. При этом у России и НАТО нет объединяющей позитивной повестки дня.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.