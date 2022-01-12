В Минобороны РФ заявили, что НАТО игнорирует инициативы России по деэскалации

В Министерстве обороны РФ заявили, что игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Было указано, что российская сторона неоднократно предлагала альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки. Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что замминистра обороны Александр Фомин на заседании Совета Россия — НАТО довел оценки РФ текущего состояния в сфере евробезопасности. В ведомстве отметили, что отношения России и Североатлантического альянса в текущий момент находятся на критически низком уровне.

В Минобороны добавили, что в документах по отношениям России и НАТО зафиксирована приверженность взаимодействию как партнеров, не создавая угроз безопасности друг другу.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО пригрозили России «последствиями» в случае обострения кризиса вокруг Украины.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.