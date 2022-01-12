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В МИД России оценили предложение НАТО восстановить работу миссий

МИД РФ: НАТО предложила восстановить работу миссий РФ и альянса, Москва ответа еще не дала

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел России заявили, что НАТО предложила восстановить работу миссий, Москва ответа пока не дала. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это было предложение альянса. Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО заявил, что альянс восстановит работу своей миссии в Москве, а Россия – своей миссии в Брюсселе. По его словам, обе стороны не будут жалеть усилий для поиска путей, чтобы двигаться вперед.

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялась первое за 2,5 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча пролилась около четырех часов. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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