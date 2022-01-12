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Канцлер Германии прокомментировал переговоры России и США

Канцлер Германии Шольц считает начало переговоров России и США прогрессом

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Global Look Press

Переговоры между Россией и странами Запада в различных форматах стали возможны благодаря работе внешнеполитического ведомства Германии и других стран. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА «Новости».

«Одним из следствий (внешнеполитической деятельности кабмина ФРГ) стало то, что - и не только благодаря нашим усилиям, но и многих других, - механизмы приведены в движение, что есть множество уровней переговоров, и это хороший прогресс», — сказал канцлер Германии, напомнив, что проводил в Брюсселе встречу с лидерами Франции и Украины (участниками «нормандской четверки»).

По его словам, необходимо и дальше проводить подобные переговоры.

«Важной целью является, наряду с форматами, которые сейчас есть - стратегический диалог между США и Россией в Швейцарии, проходящая сейчас встреча НАТО-РФ, - также вступить в диалог в формате ОБСЕ, но и «нормандском формате», чтобы была возможность реализовать зафиксированные решения ради необходимого прогресса», — отметил Шольц.

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялась первое за 2,5 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча пролилась около четырех часов. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По итогам встречи генсек альянса рассказал, что стороны готовы обсуждать вопросы взаимного ограничения ракет и ядерную политику. Также было решено, что Россия восстановит работу своей миссии в Брюсселе, а НАТО — своей миссии в Москве.

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