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В старом выступлении Зеленского нашли «пророчество» о его президентстве

Опубликована запись выступления Зеленского, в котором он «предостерегает» голосующих за него

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись выступления президента Украины Владимира Зеленского 2016 года, в котором он, по мнению журналистов, «предостерегает» тех, кто готов за него голосовать.

«Кто будет за меня голосовать, поднимите руки, пожалуйста. Ребята, вы что, все с ума сошли? О чем вы говорите, разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал — и все! Все уже готовы голосовать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что официальная заработная плата за 2021 год у президента Украины Владимира Зеленского оказалась почти в три раза ниже, чем у секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и значительно меньше зарплаты многих народных депутатов.

Украинский лидер получал должностной оклад в размере 28 тыс. гривен в месяц (76 тыс. руб.), это без добавок и премий. В общей сложности в течение года глава государства заработал 365 тыс. гривен (992 800 руб.). Из этой суммы было взыскано налогов в общей сложности чуть более 65 тыс. гривен (176 800 руб.).

При этом доходы секретаря СНБО Алексея Данилова в 2021 году составили 900 тыс. гривен (2,45 млн руб.).

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