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ХАМАС утверждает о поимке израильского дельфина-шпиона

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Mikhail Semenov

Террористическая организация ХАМАС заявила, что им удалось захватить израильского вооруженного шпиона-дельфина, способного убивать палестинцев у побережья Газы. В размещенном организацией видео утверждается, что ее военно-морское подразделение обнаружило и захватило животное во время патруля. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на организацию.

Представители движения показали кадры снаряжения, предположительно снятого с животного. Один из девайсов был похож на гарпунное ружье. За подготовкой дельфинов стояло разведывательное агентство «Моссад», считают палестинцы.

Это не первый раз, когда ХАМАС захватывает дельфина-шпиона. В 2015 году организация рапортовала об успешной поимке млекопитающего, который был снабжен шпионским оборудованием.

В 2010 году один из египетских чиновников заявил, что контролируемые Израилем акулы могут быть причастны к ряду нападений на туристов в Красном море.

Израильская сторона пока воздержалась от комментариев.

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