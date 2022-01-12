Власти Косово запрещают майнинг криптовалюты на фоне энергетического кризиса

После запрета на добычу криптовалюты в конце декабря, власти Косово принимают жесткие меры в отношении тех, у кого осталось оборудование для майнинга. Особое внимание уделяется северным регионам, населенными преимущественно этническими сербами, которые не платят за электричество. Об этом сообщает издание Euractiv.

Запрет на майнинг был введен на фоне энергетического кризиса, в результате которого по всей стране в срочном порядке начали экономить электроэнергию.

Согласно заявлениям полиции, власти изъяли 272 устройства, использовавшиеся для майнинга криптовалюты. Один человек был арестован.

Сложнее всего властям приходится на севере страны. Ранее Приштина оплачивала счета за электроэнергию для этих районов на 12 млн евро в год. Однако в ноябре косовский оператор энергосистемы KOSSTT объявил, что прекратит снабжение муниципалитетов с сербским большинством бесплатной электроэнергией.

Полиция также провела операции в других частях страны.

Запрет на майнинговые операции был введен всего через месяц после того, как Косово разработало закон о криптовалюте, который должен был быть принят к концу 2021 года.