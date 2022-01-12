Начались переговоры с участием России и НАТО

Заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире альянса в Брюсселе, перед встречей замминистра иностранных РФ Александр Грушко пожал руку руководителю американской делегации замгоссекретаря Уэнди Шерман. Об этом сообщает ТАСС

Проходит первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО (СРН) по российским инициативам по безопасности.

Данная встреча организована в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенным Штатам, прошедшим 9-10 января в Женеве.

Планируется, что на новых переговорах участники затронут взаимные опасения по вопросам европейской безопасности. Также предполагается, что поднимут вопрос в части снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.

Переговоры, вероятно, будут идти около трех часов. 13 января будут идти консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее в США призвали не принимать в НАТО бывшие советские республики.