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Начались переговоры с участием России и НАТО

Грушко и Шерман пожали руки перед началом переговоров Совета Россия — НАТО

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Заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире альянса в Брюсселе, перед встречей замминистра иностранных РФ Александр Грушко пожал руку руководителю американской делегации замгоссекретаря Уэнди Шерман. Об этом сообщает ТАСС

Проходит первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО (СРН) по российским инициативам по безопасности.

Данная встреча организована в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенным Штатам, прошедшим 9-10 января в Женеве.

Планируется, что на новых переговорах участники затронут взаимные опасения по вопросам европейской безопасности. Также предполагается, что поднимут вопрос в части снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.

Переговоры, вероятно, будут идти около трех часов. 13 января будут идти консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее в США призвали не принимать в НАТО бывшие советские республики.

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