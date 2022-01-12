Посол России в Британии заявил, что НАТО подталкивает Украину к агрессивной политике

НАТО подталкивает Украину к более агрессивной внешней политике, Москва не хочет этого. Такое мнение выразил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу The New York Times сообщила, что Белый дом нанял метеорологов для того, чтобы определить сроки «вторжения» России на Украину.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.