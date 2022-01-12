В Совфеде перечислили «красные линии» США в политике

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что США настроены на расширение состава НАТО, однако страна не будет воевать за это. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам сенатора, Соединенные Штаты стремятся к созданию однополярного мира. Вашингтон никогда не откажется от этой идеи, убежден он.

«Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — отметил политик.

Он также назвал эти «правила» «красными линиями», который Белый дом не собирается переступать в политике.

«Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году», — сказал Косачев.

Он добавил, что Россия совершенно точно не стремится к войне.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе.

Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу расширения НАТО на восток, в том числе за счет приема в свой состав новых членов. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что выход НАТО на совместную границу с Украиной свидетельствует о подготовке альянса к войне с Россией. Диалоги Запада с Россией при этом, полагает он, являются «диалогом ради диалога», на фоне которого ведутся военные приготовления.