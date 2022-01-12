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На Украине страну назвали «камешком в туфле Путина»

Гендиректор телеканала «НАШ» Грановский заявил, что Украина выполняет функцию «антиРоссии»

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Политический консультант, генеральный директор телеканала «НАШ» Владимир Грановский назвал страну «камешком в туфле» президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в эфире канала.

По его словам, сегодня украинское государство выполняет функции «антиРоссии».

«Представьте, что у вас в туфле гвоздь или камешек, вы идете, а он вам постоянно мешает, а вытащить его нельзя, потому что такая субъектность у этой туфли, она продается сразу с камнем. Вот Украина — это камешек в туфлях Путина. Вместо того чтобы думать о своем развитии, мы просим, ​​чтобы ввели санкции против России и против них ввели санкции, а Россия уже сама просит о тех санкциях, потому что благодаря им, они начали развивать собственное производство», — сказал Грановский.

Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба рассказал о полезной для страны черте Путина.

До этого эксперт-американист Алексей Черняев назвал «срок годности» Киева для Запада.

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