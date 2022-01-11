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Макрон заявил о приверженности Франции к диалогу с Россией

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Benoit Tessier/Pool/Reuters

Франция выступает за поддержание диалога с Россией и Украиной для решения украинского кризиса. Об этом в ходе пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

«Большую часть наших обсуждений мы посвятили главным международным вопросам — России и Украине. Тут мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жесткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования [конфликта]», — заявил он.

Ранее Макрон заявил, что снова намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Телефонный разговор с Путиным у французского главы государства состоялся 21 декабря прошлого года. Тогда стороны обсудили проекты российских документов о гарантиях безопасности.

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