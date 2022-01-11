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В Кремле не стали поддерживать прогноз Лукашенко по госперевороту в Узбекистане

Песков заявил, что Россия не участвует в разговорах о возможном перевороте в Узбекистане

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не участвует в разговорах, связанных с якобы попыткой подготовки госпереворота в Узбекистане на фоне ситуации в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

10 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о якобы готовящемся государственном перевороте в Узбекистане.

«Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах», — сказал представитель Кремля.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Предварительный экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд.

Ранее Лукашенко утверждал, что экстремисты хотели развязать войну в Казахстане.

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