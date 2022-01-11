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Песков ответил на вопрос о новых контактах Путина и Байдена

Песков: готовности для разговора Путина и Байдена по гарантиям безопасности пока нет

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Reuters/РИА «Новости»

Готовности для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Еще раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивным полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но повода для оптимизма пока не так много», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, работа дипломатов по этому вопросу будет продолжена.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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