США пообещали не принимать решение по Украине без Киева

США не станут принимать решение по Украине без ее участия, объявила первый заместитель главы Госдепа Уэнди Шерман. Это заявление представитель американской стороны на переговорах с Россией сделала в своем Twitter.

«Как мы говорим — ничего о вас без вас. Мы не будем принимать решения об Украине без Украины», — написала Шерман.

Слова представителя Госдепа появились после завершения консультаций России и США о российских гарантиях безопасности, которые состоялись в Женеве 10 января. Одним из условий, выдвинутых Москвой, является отказ от расширения НАТО на Восток, в том числе за счет включения Украины в состав альянса.

Ранее в МИД России заявили о готовности Москвы продолжить работу с США по вопросам безопасности. Как отметили в ведомстве, стороны должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор.