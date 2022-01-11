В США призвали не принимать в НАТО бывшие советские республики

Старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон в статье для газеты The Hill призвал США пересмотреть концепцию безопасности в Европе и не принимать бывшие советские республики в состав НАТО.

По его мнению, Соединенные Штаты не могут поддержать российские предложения по гарантиям безопасности, но необходимо «на фундаментальном уровне» поменять сам формат диалога с Москвой.

Прежде всего, считает О'Хэнлон, западные страны должны проработать новую архитектуру безопасности для нейтральных европейских государств и бывших республик СССР. При этом он отметил, что принять участие в таких дискуссиях могла бы и Россия.

«Консультации должны начаться в рамках НАТО, а затем с участием самих этих стран, прежде чем мы будем вести переговоры о каких-либо договоренностях с Москвой. Но консультации на более философском и общем уровне могут начаться и с Россией на встречах на этой неделе», — объяснил сотрудник Института Брукингса.

Он отметил, что попасть под действие упомянутой архитектуры безопасности должны Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Азербайджан и Армения. О'Хэллон подчеркнул, что эти государства должны получить постоянный нейтралитет, а Россия и НАТО обязались бы в таком случае поддерживать их безопасность.

После таких шагов, объяснил автор статьи, санкции в отношении России «из-за агрессии против соседей» будут сняты. Нейтральные страны, в свою очередь получат возможность вступать в Евросоюз в ряде случаев, оставаясь вне союзнических отношений с Вашингтоном.

«Они не стали бы союзниками США ни в каком формальном смысле. Мы не обещали бы защищать их, словно они — часть территории США», — подытожил О'Хэнлон.

В Женеве 10 января завершились консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).