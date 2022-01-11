Захарова ответила на заявление Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», что заявления представителей США о дезинформации на недавних переговорах в Женеве вызывают печальные чувства.

По ее словам, при оценке результативности прошедшей встречи российских и американских дипломатов стоит ориентироваться на высказывания тех, кто в ней принимал непосредственное участие.

«Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чем мы вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие», — отметила Захарова.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовятся к «дезинформации» со стороны России о договоренностях по итогам переговоров по гарантиям безопасности в Женеве.

Посольство России в США в ответ подчеркнуло, что РФ отвергает заявления США о дезинформации со стороны Москвы.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.