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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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WSJ заподозрила Россию в желании восстановить СССР

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Отправка российских войск на помощь правительству Казахстана в рамках ОДКБ стала четким сигналом Западу, пишет The Wall Street Journal. По мнению обозревателей издания, это решение показало, что Москва не потерпит угроз своей «незыблемой сфере влияния» на постсоветском пространстве.

С точки зрения журналистов, последние 15 лет Россия якобы всячески пытается заново утвердить свою гегемонию в регионе, и решимость российского лидера Владимира Путина сделать это в данном случае основана на его уверенности в том, что распад Советского Союза стал «крупной геополитической катастрофой».

По версии обозревателей газеты, Москва вмешивается в дела Грузии, Белоруссии, Украины, а теперь и Казахстана, чтобы приблизить эти государства к себе и якобы подавить инакомыслие, связанное с разворотом в сторону Запада.

При этом в Кремле уже не раз опровергали какие-либо планы по восстановлению СССР, на которые намекают авторы WSJ. Более того, введение российских миротворцев в Казахстан в Москве объясняли официальным обращением Казахстана в ОДКБ в связи с массовыми беспорядками в республике.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе.

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